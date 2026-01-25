Roma-Milan, la commovente coreografia della Sud per De Falchi: "Imperitura memoria" (FOTO)

Uno spettacolo nello spettacolo, ma soprattutto un omaggio carico di commozione e memoria. In occasione del big match contro il Milan, la Curva Sud ha accolto l'ingresso in campo delle squadre con una coreografia imponente e suggestiva, interamente dedicata alla figura di Antonio De Falchi, il giovane tifoso giallorosso ucciso nel 1989.

Al centro della curva è stato calato un enorme telone raffigurante Antonio, mentre tutto il settore si è colorato con migliaia di cartoncini arancioni, rossi e bianchi. A completare l'opera la scritta imponente "Imperitura memoria".



