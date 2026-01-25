Clicky

Roma-Milan: i convocati di Gasperini. Prima chiamata per Venturino. Out Rensch per una contusione al ginocchio

25/01/2026 alle 12:20.
La Roma ha pubblicato la lista dei convocati diramata da Gian Piero Gasperini per la gara di questa sera contro il Milan. Prima chiamata per Lorenzo Venturino, inserito fra gli attaccanti. Presente anche tra i convocati in difesa. Out Rensch per una contusione al ginocchio. Non convocati neanche El Shaarawy, Dovbyk, Hermoso e Angelino.

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini

Difensori: Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz.