ROMA-MILAN: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole interrompere la maledizione legata agli scontri diretti e questa sera alle ore 20:45 affronterà il Milan di Allegri allo Stadio Olimpico in occasione della ventiduesima giornata di Serie A. I rossoneri si trovano al secondo posto in classifica con 46 punti, mentre i giallorossi sono quarti a quota 42.
Gasperini vuole puntare sui titolarissimi e sembra avere pochi dubbi di formazione: a difesa della porta di Svilar il trio composto da Mancini-Ndicka-Ghilardi (al posto dell'infortunato Hermoso), mentre sulle fasce spazio a Celik e Wesley. A centrocampo confermata la coppia Cristante-Koné e sulla trequarti Dybala e Soulé agiranno alle spalle di Malen.
DOVE VEDERE ROMA-MILAN IN TV E IN STREAMING
Roma-Milan sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.
LE QUOTE
|ROMA-MILAN
|1
|X
|2
|EUROBET
|2.80
|2.85
|2.85
|SNAI
|2.80
|2.85
|2.85
|PLANETWIN365
|2.80
|2.90
|2.85
|SISAL
|2.75
|2.90
|2.90
