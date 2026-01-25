Roma-Milan, De Winter: "La Roma ha fatto un grande primo tempo, ma abbiamo tenuto bene"

Autore del gol che ha illuso il Milan, il difensore rossonero Koni De Winter ha parlato nel post partita per commentare l'1-1 dell'Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.
Pensavate di aver vinto dopo lo 0-1?
“Ci siamo messi in una buona posizione, peccato per il rigore. Dobbiamo accettarlo”.
Quanto è stato difficile il primo tempo?
“La Roma ha fatto un grande primo tempo, ma abbiamo tenuto botta e difeso insieme. Siamo riusciti a non prendere gol”.
Cosa ti chiede Allegri?
“Allegri mi ha chiesto di essere ordinato e ho provato a dare equilibrio alla squadra. Ascolto il mister e faccio ciò che mi chiede”.
Senti la fiducia di Allegri?
“È bello giocare per aiutare i compagni e lottare. Tutti vogliono giocare, è bello sentire la fiducia del mister”.
Era meglio che Pavlovic evitasse i colpi di testa oggi…
“Sì, ha i punti in testa…”.