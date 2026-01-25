Roma-Milan, Cristante all'intervallo: "Dobbiamo stare attenti, a loro basta mezza palla per segnare"

Al termine dei primi 45 minuti del big match dell'Olimpico, con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0, Bryan Cristante ha parlato a bordo campo ai microfoni di Dazn. Interpellato su cosa serva per evitare la beffa di un'altra buona prestazione senza vittoria contro una grande, il centrocampista giallorosso ha tracciato la linea per la ripresa: "Bisogna continuare così e stare attenti. Sappiamo che a loro basta mezza palla per fare gol, dobbiamo restare concentrati al massimo fino alla fine".