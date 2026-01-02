Palladino: "Gasperini ha fatto la storia dell'Atalanta, affrontarlo è stimolante. Voglio una squadra che lotti"

Alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino ha presentato il match in conferenza stampa, dedicando parole di grande stima al suo avversario di domani, Gian Piero Gasperini, di cui è stato allievo.

Cosa cambia considerando che alla Roma c'è Gasperini?

"Non cambia nulla. Dobbiamo ragionare partita dopo partita e affrontiamo una squadra che sta lottando per le posizioni alte della classifica con un grandissimo allenatore. A noi ci mancano punti di questo tipo, e domani vogliamo regalare una grande prestazione".

Cosa ne pensa di Gasperini?

"Affrontare un mister come lui è abbastanza stimolante. Ci siamo affrontati in questi anni e lo conosco anche nel mio periodo da calciatore: lui ha fatto la storia dell'Atalanta così come la società. Deve essere uno stimolo anche per la squadra".

In cosa è diversa questa Roma di Gasperini rispetto alla sua Atalanta?

"Mi aspetto una gara all'insegna della grande intensità. Sappiamo il credo calcistico di Gasperini, poi ovviamente le differenze stanno nelle caratteristiche dei calciatori. Gasp è riconosciuto in quello che fa, e lo sta facendo adesso con la Roma. Noi dobbiamo concentrarci sulla partita di domani".

Come si spiega la mancanza di pareggi così come Gasperini?

"Giochiamo sempre a viso aperto. Quando non si può vincere, non bisogna perdere, ma quello che conta è avere una squadra con una mentalità vincente".

Quanto saranno importanti le giocate individuali?

"Domani sarà una partita piena di duelli: voglio una squadra che lotti. Bisogna essere bravi a fare qualcosa di diverso (...). Voglio un'Atalanta intraprendente, seppur le partite siano condizionate anche da certi episodi. Affrontiamo una squadra in salute che prende pochi goal, però bisogna avere fiducia per domani sera. I ragazzi sono motivati".

Cosa ne pensa della Roma di Gasperini e del confronto con lei?

"Loro sono una squadra competitiva in entrambe le fasi. L'Atalanta deve essere una squadra intensa e soprattutto pronta a qualsiasi tipologia di contesto. Bisogna essere bravi a capire che la Roma è una squadra che può sporcarti nelle giocate, ma servirà una grande prestazione. Non ci penso al confronto, quello che conta è la partita di domani".