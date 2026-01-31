Napoli-Fiorentina, Di Lorenzo fuori in lacrime: si teme un lungo stop. In forte dubbio per la sfida contro la Roma

Tegola importante per Antonio Conte. Durante la sfida casalinga contro la Fiorentina, infatti, Giovanni Di Lorenzo è uscito in lacrime dal campo e c'è stato bisogno dell'intervento dell'ambulanza. Il difensore ha appoggiato male la gamba e si è fatto male da solo. Per lui si teme un lungo stop e la sua assenza si va ad aggiungere alle già tante defezioni del Napoli. Di Lorenzo quindi, è in forte dubbio anche per la sfida del 15 febbraio contro la Roma.