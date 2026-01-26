Clicky

Napoli, elongazione al bicipite femorale per Milinkovic-Savic: sarà out contro la Roma il 15 febbraio

26/01/2026 alle 15:07.
milinkovic-savic

Piove sul bagnato in casa Napoli, avversario dei giallorossi nel match in programma il 15 febbraio. Dopo lo stop di Neres, il club partenopeo perde anche il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'estremo difensore hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, che potrebbe tenerlo lontano dai campi per diverse settimane. Le stime sui tempi di recupero (tra le 3 e le 4 settimane) mettono a forte rischio la sua presenza per la sfida contro la Roma: l'obiettivo dello staff medico azzurro, infatti, sembrerebbe essere il rientro per la gara successiva contro l'Atalanta (22 febbraio).

Di seguito il comunicato integrale diramato dalla società azzurra:
"Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo".

(sscnapoli.it)

VAI AL COMUNICATO