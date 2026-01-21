Milan, seduta in vista della Roma: Saelemaekers si allena a parte

Il Milan continua a lavorare a Milanello in vista dell'attesissimo big match contro la Roma, valido per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, è in ansia per le condizioni di Alexis Saelemaekers: l'esterno belga ha accusato un risentimento all'adduttore della coscia sinistra durante la partita contro il Lecce e oggi si è allenato a parte. Il calciatore, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia giallorossa, resta quindi in dubbio per la sfida contro la Roma.