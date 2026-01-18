In serata il Milan è in campo contro il Lecce per la sfida valida per la 21esima giornata di campionato. Da segnalare un infortunio per Alexis Saelemaekers che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco all'80', sostituito da Athekame. Le condizioni del belga andranno valutate in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica prossima allo Stadio Olimpico.
Milan-Lecce: infortunio per Saelemaekers
18/01/2026 alle 22:38.
