Milan, furia Maignan e rischio squalifica: il francese avrebbe urlato all'arbitro "figlio di p*****a"

Ieri si è concluso il turno infrasettimanale della 19esima giornata di Serie A. A chiudere la giornata, la sfida delle 20:45 tra Milan e Genoa a San Siro. I rossoneri, non sono andati oltre l'1-1 contro la squadra di Daniele De Rossi e come spesso accade ultimamente, la partita si è chiusa in mezzo a mille polemiche. In particolare su un rigore assegnato al Grifone al minuto 96, poi sbagliato da Stanciu, che ha fatto perdere le staffe a Mike Maignan, portiere del Milan. Il francese era indiavolato con l'arbitro Mariani e a fine partita ha iniziato ad insultarlo prima di essere portato via dal compagno Rabiot. L'estremo difensore rossonero avrebbe infatti urlato al direttore di gara: "Sei un figlio di p*****a". Adesso starà alla Lega Serie A prendere provvedimenti, con il rischio che Maignan possa essere squalificato a lungo. Se così sarà, il 30enne potrebbe saltare anche la sfida del prossimo 25 gennaio contro la Roma.