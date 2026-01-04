Lecce, Falcone: "Martedì la mia famiglia tiferà Roma. Sono romano e romanista ma sono professionale" (VIDEO)

Wladimiro Falcone ieri si è reso protagonista di una super prestazione contro la Juventus: tantissime parate decisive e un rigore parato a David. I suoi interventi hanno dunque regalato un punto al suo Lecce. Nel suo cuore, però, c'è sempre la Roma. Nato nella Capitale italiana, l'estremo difensore dei salentini non ha mai nascosto la sua fede giallorossa e anche ieri ha scherzato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di martedì tra le due compagini. Ecco le sue parole.

"Sì... Sono romano e nasco romanista, non l'ho mai nascosto. Questa è sempre una partita speciale. Verrà la mia famiglia a vedermi... e verrà a tifare Roma! Scherzo, ovviamente. Però io scendo in campo con la maglia del Lecce, sono un professionista e cercherò sempre di dare il 100% per aiutare la squadra a fare punti. Anche contro la Roma che, sappiamo, sta facendo benissimo. Si tratta di una partita complicata".



