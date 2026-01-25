Inter, dopo il ko di Napoli 37 punti su 42 disponibili. Proiezione a fine stagione di 90 punti

I numeri dell'Inter di Cristian Chivu in campionato delineano il profilo di una squadra schiacciasassi, capace di creare un solco sulle inseguitrici. Come sottolineato dal giornalista Giovanni Capuano, la reazione dopo l'ultima sconfitta in Serie A, subita contro il Napoli il 25 ottobre, è stata impressionante. Da quel giorno, i nerazzurri hanno inanellato una striscia di 12 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, conquistando 37 punti sui 42 disponibili.

Il bilancio si fa ancora più netto se si considerano le ultime 10 giornate di campionato: 9 vittorie e un pareggio. Un ritmo che, al momento, proietta la squadra verso il traguardo dei 90 punti a fine stagione.

Dal giorno della sconfitta a Napoli (25 ottobre), l'#Inter ha infilato in campionato 12 vittoria, un pareggio e una partita persa: 37 punti su 42 disponibili.



Bilancio delle ultime 10 giornate: 9 vittorie e un pareggio.



E' fisiologico che si abbassi, ma in questo momento la… — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 23, 2026



