Giudice Sportivo: un turno ad Hermoso e Mancini. Ammenda di 24mila euro alla Roma per lancio di petardi e fumogeni

Conclusa la diciottesima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha comunicato le decisioni disciplinari. Un turno di squalifica per somma di ammonizioni per Mario Hermoso e Gianluca Mancini che salteranno il prossimo match contro il Lecce. Restano in diffida altri due giocatori della Roma: Wesley e Bryan Cristante.

Inoltre, ammenda da 24mila euro totali alla società giallorossa a causa dei comportamenti antisportivi dei propri sostenitori: 20mila per lancio di un petardo sul terreno di gioco che ha colpito uno degli assistenti della gara contro l'Atalanta, fortunatamente senza conseguenze lesive. Altri 4mila, invece, per il lancio di tre fumogeni sul terreno di gioco.

(legaseriea.it)