Giudice Sportivo: ammenda di 5mila euro alla Roma per cori nei confronti di un calciatore avversario. 2mila per lancio di petardi

Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha reso noto le decisioni per quanto riguarda la 20a giornata. Per quanto riguarda la Roma "Ammenda di € 5.000,00 per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, rivolto ripetutamente un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria". Inoltre "Ammenda di € 2.000,00 per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS." Sesta sanzione per Mario Hermoso, seconda invece per Manu Konè e Gian Piero Gasperini. Resta in diffida Wesley.
(legaseriea.it)