Lunedì alle ore 20:45 la Roma affronterà al Bluenergy Stadium l'Udinese in occasione della ventitreesima giornata di Serie A. A differenza delle altre partite, Gian Piero Gasperini non interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match. L'allenatore giallorosso ha risposto alle domande dei cronisti nel post gara di Panathinaikos-Roma e non rilascerà ulteriori dichiarazioni.
Gasperini: niente conferenza stampa pre Udinese-Roma
31/01/2026 alle 15:45.
8^ giornata (29-01-2026 21:00)
Risultato finale
Risultato finale
|
|
1 - 1
|
|
Panathinaikos
|
Roma
|