Gasperini e il retroscena con i cronisti a fine conferenza: "Malen titolare? Forse non lo conoscete bene. Nell'Olanda gioca lui e non Zirkzee..."

Alle ore 13:30 si è tenuta a Trigoria la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita contro il Torino, valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Al termine dell'intervento, alcuni giornalisti hanno chiesto all'allenatore informazioni sulla possibile presenza di Donyell Malen sin dal primo minuto. Inizialmente il tecnico non risponde, ma successivamente interroga i cronisti: "Forse non avete ben chiaro che giocatore è Malen... Si tratta di un nazionale olandese e lì gioca titolare lui e non Zirkzee".