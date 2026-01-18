FOTO - Torino-Roma 0-2

La Roma batte il Torino per 0-2 grazie a Donyell Malen e Paulo Dybala e ottiene 3 punti fondamentali per la corsa alla Champions. I giallorossi disputano una buona partita, con un primo tempo ad alta intensità. Proprio nella prima frazione di gioco arriva la prima rete con la maglia giallorossa per Malen che poi prova a ripetersi più volte nell'arco del match. Nella ripresa la stanchezza si fa sentire e il Torino tenta di recuperare il risultato. È il gol di Dybala al 73esimo a spegnere le speranze granata e a far esultare Gian Piero Gasperini, che ora è quarto in classifica con 42 punti e a -1 dal Napoli. Ecco i migliori scatti del match.