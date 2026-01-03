FIGC: minuto di raccoglimento prima di tutte le partite in memoria delle vittime dell'incendio a Crans-Montana (COMUNICATO)

La FIGC, su invito del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare del prossimo turno di tutti i campionati in memoria dei giovani sportivi scomparsi nell'incendio avvenuto in un locale a Crans-Monatana (Svizzera) nella notte di Capodanno. Ecco la nota ufficiale: "Su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di silenzio da osservare in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana (compresi eventuali anticipi e posticipi) per onorare la memoria dei giovani sportivi vittime della grave sciagura avvenuta a Crans-Montana nella notte di capodanno".

(figc.it)