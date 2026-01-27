De Rossi torna a Roma: il Genoa già nella Capitale in ritiro

Dopo aver visto accolta la richiesta di rifacimento dei campi di allenamento di Pegli, De Rossi ha trasferito la sua squadra "a casa sua" già da oggi, martedì 27 gennaio, per iniziare il ritiro che si terrà presso il Centro Sportivo di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa "Giulio Onesti" che li terrà nella Città Eterna fino a venerdì 30, giorno del match contro la Lazio (20:45)
Daniele De Rossi spera in una nuova impresa dopo quella ottenuta domenica scorsa, contro il Bologna (rimonta da 0-2 a 3-2) per allungare la sua media punti (attualmente a 1,41 in dodici gare) per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione e guadagnarsi il rinnovo che scatterebbe automaticamente in caso di salvezza