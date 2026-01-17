Baroni: "Gasperini tra i più forti. La Roma è fisica, tecnica e ha un'identità forte. Simeone? Conto che ci sia"

Alla vigilia della sfida contro la Roma, in programma domani alle ore 18.00 allo stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha presentato il match in conferenza stampa.

Come si fa a replicare con continuità la prestazione di Roma in Coppa Italia?

"Non cerco alibi. (...) Si fa veloce a disfare le squadre, per ricostruire ci vuole tempo. Il nostro lavoro è dedicato a questo: cercare continuità e solidità di prestazioni, con dedizione ed entusiasmo. È replicabile, domani troveremo una squadra forte che ha solidità e fisicità. Vogliamo sfidare noi stessi per trovare quelle condizioni per creare un'identità forte".

In cosa cambierà la Roma rispetto alla Coppa?

"Ci sarà qualche giocatore nuovo e qualche acquisto. Hanno un'identità forte, il suo allenatore dà identità e spirito identitario senza cambiare modo di giocare dopo una sconfitta. È una squadra fisica e tecnica, con l'innesto di qualche nuovo arrivo che daranno il loro contributo. È importante ciò che faremo noi, ci concentriamo su questo".

Se Simeone non ce la facesse, chi è la prima opzione?

"Conto che possa essere in campo. Abbiamo soluzioni, devo valutare sia dal punto di vista fisico sia mentale chi deve partire e chi deve subentrare. La gara è lunga, faccio valutazioni anche sui 90 minuti"

Come sta Zapata? È un periodo particolare per lui.

"Non sarà mai un problema per il Toro. Ha sempre avuto comportamenti e atteggiamenti di altissimo livello, io devo fare delle scelte: lo ritengo un giocatore che può dare un contributo partendo o subentrando".

Bello score personale contro Gasperini: qual è la formula?

"Il merito è dei giocatori che fanno bene le partite. Ho grandissima stima di Gasp, è tra i più forti in Italia e tra i primi 10 in Europa. Domani sarà durissima, la sto preparando sotto tutti gli aspetti".

Come pensa di fermare Malen?

"È forte, lo abbiamo visto. Parte dal centrosinistra ma può anche fare l'esterno, ha mobilità e forza. Dobbiamo stare attenti non solo a lui, è la forza di tutta la Roma e dobbiamo andare tutti sopra al livello massimo".