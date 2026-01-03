Atalanta-Roma, primo striscione polemico per Gasperini: “Una bella storia si giudica anche dal finale… PECCATO”. Poi l’omaggio…

La partita di stasera tra Roma e Atalanta rappresenta anche il ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo. L’allenatore non si è lasciato molto bene con la Curva Morosini, che ad inizio partita ha esposto uno striscione polemico contro il loro ex allenatore: “Una bella storia si giudica anche dal finale… PECCATO”, il tutto scritto in giallorosso.

Arriva anche l’omaggio dei tifosi dell’Atalanta all’allenatore che gli ha resi grandi: “Un decennio di gloria scolpito nella nostra storia. Dividerci un colpo al cuore, ritrovarci una grande emozione. Bentornato Gasp indelebile simbolo di Bergamo Campione”.