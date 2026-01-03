ATALANTA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Inizia con una trasferta ad alto coefficiente di difficoltà il 2026 della Roma. Questa sera, alle ore 20:45, i giallorossi affronteranno l'Atalanta al Gewiss Stadium nell'anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Una sfida dal sapore speciale per Gasperini e Cristante, che tornano da avversari a Bergamo. La Roma, quarta a 33 punti, cerca una vittoria per consolidare la zona Champions, mentre i nerazzurri, decimi a quota 22, vogliono rilanciarsi in classifica.
Gasperini deve fare i conti con diverse assenze pesanti: oltre a Ndicka ed El Aynaoui, impegnati in Coppa d'Africa, mancheranno anche gli infortunati Pellegrini e Bailey. In difesa, davanti a Svilar, ci sarà il giovane Ziolkowski con Mancini ed Hermoso. A centrocampo confermata la coppia Koné-Cristante, con Celik e Wesley sulle fasce. In attacco, il tridente sarà composto da Soulé e Dybala a supporto dell'unica punta Ferguson.
DOVE VEDERE ATALANTA-ROMA IN TV E IN STREAMING
La partita tra Atalanta e Roma, in programma questa sera alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta sia su DAZN sia su Sky. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca.
All.: Palladino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.
All.: Gasperini.
