Allegri: "La Roma non è una sorpresa, Gasperini sta facendo un ottimo lavoro. Leao e Saelemaekers a disposizione"

Alla vigilia del big match dell'Olimpico, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Roma di Gasperini.

Come ha preso la squadra la visita di Cardinale?

"La visita della proprietà ha fatto molto piacere a tutti: è un momento importante della stagione, in cui ci giochiamo l'entrata in Champions League. (...) Domani sarà una bella partita da affrontare, contro una squadra che lotta con noi per i primi quattro posti. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, la formazione rispecchia il suo allenatore: sono molto bravi in fase offensiva e anche in fase difensiva. Dovremo essere molto bravi: ci aspettiamo un bell'ambiente e una bella partita, per la quale servirà tanta precisione tecnica".

Bollettino medico.

"Oggi faremo l'ultimo allenamento e valuteremo. Saelemaekers ieri stava molto meglio, oggi valuterò se farlo partire dall'inizio. Gimenez sta procedendo bene, sarà sicuramente una bella risorsa per il finale di stagione. Leao sta convivendo con il solito problema, ma è a disposizione così come Fullkrug".

È più sorpresa la Roma o il Milan?

"La Roma non è una sorpresa: sapevo che con Gasperini l'avremmo trovata lì. Siamo rimasti in quattro squadre per tre posti, perché l'Inter la tengo fuori: sta facendo molto bene e ha una proiezione di 90 punti. Speriamo che magari ci siano cinque squadre in Europa, altrimenti una deve rimanere fuori".

La Roma è cambiata rispetto all'andata?

"In termini di aggressività no, per giocatori sì, dato che ora ha Malen. All'andata giocarono senza centravanti, quindi domani per noi sarà una partita diversa a livello difensivo".

Come si pone la tua squadra sui corner?

"Domenica abbiamo avuto tre chance, col Genoa una traversa. È importante chi calcia, poi bisogna essere un po' più precisi. La Roma in questa specialità è molto pericolosa, perché hanno Cristante e Mancini. È un aspetto su cui dobbiamo migliorare, come quando siamo sotto pressione con la gestione della palla".

Dybala?

"Ho avuto il piacere e la fortuna di allenarlo, quando è arrivato con me era un bambino. Tecnica straordinaria, molto intelligente in campo. Ha una qualità veramente importante e ce ne sono pochi in giro. Con Malen può trarre dei vantaggi avendo un riferimento davanti per fare le sue giocate".

Domani una di quelle partite snodo?

"Non è un momento decisivo. Finora abbiamo fatto dei punti importanti. Poi è chiaro che sono partite importanti: domani è uno scontro diretto, il Bologna lotta per l'Europa, ci sarà la trasferta a Pisa contro una squadra viva".

Quanto è stato vicino alla Roma in passato?

"Diciamo che mi sono dimenticato tutto... La mia memory card è piena, arrivo fino al 2014, quindi prima non mi ricordo".