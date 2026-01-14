Serie A: l'Inter allunga in vetta, 1-0 al Lecce. Decide Pio Esposito

L'Inter non si ferma e allunga in vetta alla classifica. Nel recupero della sedicesima giornata di campionato (rinviata per la Supercoppa Italiana), i nerazzurri hanno battuto di misura il Lecce per 1-0, portando a casa tre punti pesantissimi in chiave scudetto. A decidere la partita è stato un gol di Francesco Pio Esposito al 78'.

Con questo successo, la squadra di Cristian Chivu compie un passo forse decisivo per il titolo: l'Inter sale a quota 46 punti, portando il suo vantaggio a +6 su Milan e Napoli, e a +7 su Roma e Juventus.