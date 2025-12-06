VIDEO - Gasperini svela: "Arena convocato". E sulla rosa: "Producente avere un gruppo di 17/18 giocatori e poi dei giovani da buttare dentro"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, valido per la quattordicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 all’Unipol Domus. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso ha annunciato la presenza di Antonio Arena (attaccante classe 2009 della Primavera e protagonista nel Mondiale Under 17) tra i convocati, come accaduto anche in Pisa-Roma. Successivamente si è soffermato sulla rosa ideale: "Quello che ho sempre trovato produttivo è avere una rosa di 17/18 giocatori e poi dei giovani dietro da buttare dentro".

