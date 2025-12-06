VIDEO - Gasperini su Pisilli: "Molto convinto di lui. Piuttosto che creargli un problema è meglio che giochi, ma mi piacerebbe che potesse farlo qui"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, valido per la quattordicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 all’Unipol Domus. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sullo scarso minutaggio concesso a Niccolò Pisilli: "Ha trovato tre highlanders che gli hanno concesso poco spazio, ma io sono molto convinto di lui. Piuttosto che creargli un problema è meglio che lui giochi, ma mi piacerebbe che potesse farlo qui".

