VIDEO - Gasperini: "Possesso palla? La gente vuole vedere contrasti, dribbling, gioco in avanti. Così rischia di diventare un calcio brutto, più simile al calcetto"

Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro la Juventus, ha parlato anche del suo calcio ideale e di ciò che non gli piace nel calcio attuale: "Quello che non mi piace è questa situazione del portiere, bisogna trovare il modo di velocizzare. La regola degli 8 secondi viene applicata pochissimo, quando la palla è a terra passano 30 secondi prima che il portiere inizi a giocare. Contro l'Inter, il portiere del Como ha avuto 51 volte la palla tra i piedi e questo non piace alla gente. Il calcio è giocare in avanti, capisco il possesso palla ma così che possesso palla è? Il pubblico vuole vedere contrasti, dribbling, gioco in avanti. Così rischia di diventare un calcio brutto, più simile al calcetto, che può essere bello da giocare ma a volte brutto da vedere."

?️#Gasperini: "Possesso palla? La gente vuole vedere contrasti, dribbling, gioco in avanti. Così rischia di diventare un calcio brutto, più simile al calcetto"



?️ pic.twitter.com/QY61FE1AhL — laroma24.it (@LAROMA24) December 19, 2025



