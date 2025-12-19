VIDEO - Gasperini: "Hermoso ha un affaticamento, domani vorrei toccare il meno possibile"

Gian Piero Gasperini, alla vigilia di Juventus-Roma, ha parlato anche della condizione della squadra e delle possibili scelte. Le sue parole: "Hermoso ha un affaticamento, quindi speriamo di riuscire a recuperarlo in tempo. Non è uno stiramento, non è un problema muscolare, nulla di tutto questo. Vorrei toccare il meno possibile la squadra, perché per portare Celik dietro devi poi spostare un esterno, Mancini, e muovere tante cose: rischi di coinvolgere tre giocatori per rimpiazzarne uno solo. Non è l’ideale. È chiaro però che l’assenza di Ndicka ci costringe sicuramente a fare delle prove. Le soluzioni sono quelle: Ziolkowski, Celik, Ghilardi. Se dovesse mancare anche Hermoso, come dicevo prima, e anche Rensch, questo ci metterebbe indubbiamente un po’ più in difficoltà".



