VIDEO - Gasperini esalta la squadra: "La forza della Roma è questo gruppo di giocatori con una mentalità straordinaria"

06/12/2025 alle 14:44.
Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, valido per la quattordicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 all’Unipol Domus. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso ha esaltato i suoi ragazzi: "La forza della Roma è questo gruppo di calciatori con una mentalità straordinaria".