Verso Roma-Genoa: segnali positivi da Hermoso, Baldanzi fermato dalla febbre. Ziolkowski ha recuperato, sarà in campo

Arrivano aggiornamenti importanti da Trigoria a poche ore dal fischio d'inizio di Roma-Genoa. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, la rifinitura di ieri ha dato segnali positivi per quanto riguarda Mario Hermoso: il difensore spagnolo, in dubbio fino all'ultimo, dovrebbe essere a disposizione.

Tuttavia, Gasperini deve fare i conti con un nuovo problema: Tommaso Baldanzi è stato infatti fermato dalla febbre e la sua presenza è a forte rischio. Gli ultimi dubbi di formazione verranno sciolti nella sgambata di questa mattina.

Ce la farà, invece, Jan Ziolkowski: il giovane difensore polacco ha smaltito l'attacco febbrile che lo aveva colpito nei giorni scorsi e sarà regolarmente in campo.