Verso Roma-Como: Perrone salterà il match per squalifica, Morata si ferma per infortunio

Brutte notizie per il Como, avversario della Roma in campionato dopo il Cagliari. In vista della sfida di lunedì 15 dicembre, il tecnico Cesc Fàbregas dovrà fare i conti con almeno un'assenza certa e una molto probabile nel suo reparto offensivo. Il centrocampista Maximo Perrone salterà sicuramente il match contro i giallorossi. Ammonito durante la partita contro l'Inter, l'argentino era in diffida e dovrà quindi scontare un turno di squalifica.

Da valutare invece la situazione di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è stato costretto a chiedere il cambio dopo appena 32 minuti di gioco a San Siro a causa di un problema muscolare all'adduttore, accusato senza aver subito alcun contrasto. La sua presenza contro la Roma è in dubbio.