Trigoria: domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini

Torna a parlare Gian Piero Gasperini e lo farà domani alle ore 13:30 alla vigilia del delicatissimo scontro Champions con la Juventus. L'allenatore della Roma interverrà in conferenza stampa per presentare la difficile trasferta a Torino, in programma sabato alle ore 20:45, e l'evento si terrà nella sala stampa del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Al termine della conferenza andrà in scena il consueto brindisi di Natale insieme alla stampa.