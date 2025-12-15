Soulé nell'élite dei 2003: è uno dei cinque in Europa con più di 20 gol e 10 assist

Nel match contro il Como a brillare è la stella di Matías Soulé, che scrive il suo nome accanto a quello dei più grandi talenti del calcio europeo.

Come riportato dal portale di statistiche Opta, con la prestazione di stasera l'attaccante argentino ha raggiunto un traguardo importante. Soulé è infatti diventato il quinto giocatore nato dal 2003 in poi a contare più di 20 gol e più di 10 assist nelle ultime cinque stagioni dei maggiori cinque campionati europei (dal 2021/22 ad oggi).

Un club esclusivo, una "cerchia" di futuri fuoriclasse, di cui fanno parte soltanto altri quattro nomi: Elye Wahi, Jamal Musiala, Florian Wirtz e Jude Bellingham. Un dato che certifica l'enorme potenziale del talento giallorosso.