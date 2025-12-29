Soulé nella storia giallorossa: in doppia cifra prima dei 23 anni come Lamela e Ünder

Con il gol messo a segno contro il Genoa, Matías Soulé ha inciso il suo nome in una speciale classifica storica del club. Come riportato dal portale di statistiche Opta, l'attaccante argentino ha raggiunto la doppia cifra di gol in Serie A con la maglia giallorossa, un traguardo impreziosito dall'età. Soulé è infatti diventato il terzo giocatore straniero nella storia della Roma a segnare almeno 10 gol in campionato prima di compiere 23 anni.

Prima di lui, erano riusciti in questa impresa soltanto altri due talenti mancini: l'argentino Érik Lamela, che si fermò a quota 19 reti, e il turco Cengiz Ünder, autore di 13 gol.

