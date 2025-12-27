Serie A, Udinese-Lazio 1-1: Vecino illude, Davis pareggia all'ultimo secondo. Biancocelesti ottavi a -6 dalla Roma

Alle ore 18 è andata in scena al Bluenergy Stadium la partita tra Udinese e Lazio e si è conclusa con il risultato di 1-1. Il match è privo di grandi occasioni (tra le più nitide il palo colpito da Noslin), ma a spezzare l'equilibrio è Vecino al minuto 80: conclusione dal limite dell'area di rigore del centrocampista biancoceleste, deviazione in scivolata di Solet e Padelli spiazzato. I friulani si riversano in avanti e trovano il gol del pareggio all'ultimo secondo con un'azione solitaria di Davis: i biancocelesti protestano per un tocco di mano del centravanti sul tiro di Zaniolo, ma per arbitro e VAR è attaccato al corpo e non c'è alcuna infrazione. In seguito a questo 1-1 la Lazio resta ottava a 24 punti, mentre l'Udinese è decima a quota 22.