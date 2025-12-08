Il Milan di Massimiliano Allegri rischia di crollare contro il Torino di Marco Baroni, ma, ci pensa il solito Christian Pulisic a ribaltare la situazione. Entrato a metà partita sul risultato di 2-1 per i granata (gol di Vlasic, Zapata e Rabiot), l'americano mette a segno una doppietta e rimonta una partita già data per persa. Allo Stadio Olimpico finisce quindi 2-3, risultato che ai rossoneri permette di agganciare il Napoli in vetta alla Serie A con 31 punti. Torino che invece scivola al sedicesimo posto a soli +3 dalla zona retrocessione.
Serie A, Pulisic salva il Milan: i rossoneri battono 2-3 il Torino in rimonta e agganciano il Napoli in vetta
08/12/2025 alle 22:44.