Prima vittoria in campionato per la Fiorentina. Al Franchi, nella 16esima giornata di campionato, la Viola batte 5-1 l'Udinese. In avvio l'Udinese resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Okoye e la Fiorentina trova il vantaggio al 21' con Mandragora, raddoppia al 42' con Gudmundsson e cala il tris nel finale di primo tempo con Ndour. Nella ripresa c'è spazio anche per la rete del poker di Kean, al 66' Solet accorcia le distanze ma due minuti dopo ancora Kean segna portando il risultato sul 5-1. Con questo risultato la squadra di Vanoli si porta a 9 punti, restando sempre all'ultimo posto in classifica, mentre l'Udinese rimane a 21.
Serie A, prima vittoria in campionato per la Fiorentina: 5-1 all'Udinese
21/12/2025 alle 20:00.