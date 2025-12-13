Serie A, partita folle al Tardini: la Lazio in 9 batte 0-1 il Parma grazie a Noslin

La partita più folle della giornata è andata in scena allo stadio Tardini, dove la Lazio ha battuto per 0-1 il Parma grazie ad un gol di Noslin. Risultato inaspettato poiché la formazione biancoceleste era rimasta in 9 dopo le espulsioni di Mattia Zaccagni e Toma Basic. Una disattenzione difensiva di Valenti ha regalato palla all'olandese che ha battuto Corvi. Vittoria importante per la Lazio che ora sale a 22 punti a -2 dal Como sesto. Parma che invece rimane al diciassettesimo posto con 14 punti.