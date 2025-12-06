Serie A, l'Inter dilaga: 4-0 al Como e primato in classifica, +3 sulla Roma

L'Inter non si ferma e, in attesa dei big match di domani, si prende momentaneamente la vetta solitaria della classifica. Nell'anticipo delle 18:00 della quattordicesima giornata, i nerazzurri hanno travolto il Como a San Siro con un netto 4-0. A sbloccare la partita è stato il solito Lautaro Martínez dopo appena 11 minuti. Nella ripresa, la squadra di Chivu ha dilagato: prima Marcus Thuram al 59', poi Hakan Çalhanoğlu all'80' e infine Carlos Augusto all'86' hanno fissato il punteggio.

Con questo successo, l'Inter sale a 30 punti in classifica, portandosi a +3 sulla Roma e a +2 su Napoli e Milan, mettendo pressione a tutte le dirette concorrenti impegnate domani.