Il Lecce si aggiudica lo scontro salvezza contro il Pisa, anticipo della 15esima giornata di campionato. I salentini si rendono più volte pericolosi già nel primo tempo, ma trovano il vantaggio solo al 72': Banda fa un gran lavoro sulla sinistra e mette in mezzo per Stulic che la infila sul palo lontano, trovando il suo primo gol in Serie A. È l'1-0 che permette alla squadra di Di Francesco di salire a +6 sui toscani terzultimi
Serie A, Lecce-Pisa 1-0: decide Stulic
13/12/2025 alle 01:48.
