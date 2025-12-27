Serie A, Lecce-Como 0-3: Fabregas sesto a -3 dalla Roma. Il Cagliari vince in rimonta in casa del Torino

Alle ore 15 sono andate in scena altre due partite della diciassettesima giornata di Serie A e si tratta di Lecce-Como e Torino-Cagliari. Nessun problema per gli uomini di Fabregas, che si impongono allo Stadio Via del Mare con un netto 0-3: Paz sblocca la gara al 20' e nella ripresa le reti di Ramon al 66' e Douvikas al 75' chiudono il match. Vittoria importante per i lariani, che salgono al sesto posto in classifica a 27 punti e si portano a -3 dalla Roma quarta. Il Lecce, invece, scivola in sedicesima posizione a quota 16 (+4 sulla zona retrocessione).

Colpaccio del Cagliari in casa del Torino: i sardi rimontano il gol di Vlasic grazie alle reti di Prati al 45' e Kilicsoy al 66' e sbancano lo Stadio Olimpico Grande Torino. Successo fondamentale per gli uomini di Pisacane, i quali resistono agli assalti finali dei padroni di casa (gol annullato a Ngonge nei minuti di recupero) e portano a casa il match: il Cagliari sale in quattordicesima posizione con 18 punti e davanti c'è proprio il Torino a quota 20.