Nel pomeriggio il Napoli perde in trasferta: l'Udinese vince 1-0 nella sfida valida per la 15esima giornata di campionato. Decide al 73' una rete di Ekkelenkamp. Con questo risultato la squadra di Conte resta a 31 punti, a -1 dal Milan capolista. Al Franchi, invece, sprofonda la Fiorentina che resta ultima a quota 6: il Verona vince 2-1 grazie ad una doppietta di Orban. Il Verona con questa vittoria sale a 12 punti, al terzultimo posto.
Serie A, ko Napoli: 1-0 dell'Udinese. La Fiorentina sprofonda: 2-1 del Verona
14/12/2025 alle 17:05.