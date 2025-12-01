La tredicesima giornata di campionato si chiude con la sconfitta del Bologna: al Dall'Ara passa la Cremonese 3-1. Apre la gara la rete degli ospiti con Payero al 31', dopo quattro minuti Vardy raddoppia. Nel finale di primo tempo Orsolini accorcia le distanze dal dischetto ma nella ripresa ancora Vardy, al 50', firma la doppietta personale e il 3-1 della Cremonese. Con questo risultato il Bologna resta a 24 punti come il Como, a -3 dalla Roma e dall'Inter, mentre la Cremonese sale a 17.
Serie A, ko Bologna: la Cremonese vince 3-1. Rossoblù a -3 dalla Roma
01/12/2025 alle 22:46.