Serie A, il Verona stende l'Atalanta: al Bentegodi finisce 3-1. Fiorentina ultima in solitaria

Risultato sorprendente allo Stadio Bentegodi. L'Hellas Verona di Paolo Zanetti, infatti, batte 3-1 l'Atalanta e trova la sua prima vittoria stagionale. Per Raffaele Palladino arriva la seconda sconfitta nelle ultime 3 giocate e perde ancora quota dalla zona Europa. Gli scaligeri stendono la Dea grazie ai gol di Belghali, Giovane e Bernede. Inutile il rigore trasformato da Gianluca Scamacca nel finale. Verona che lascia la Fiorentina all'ultimo posto e resta a 9 punti a -2 dalla zona salvezza. Atalanta che invece rimane al dodicesimo posto a -8 dal Como sesto.