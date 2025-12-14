Serie A, il Sassuolo ferma il Milan a San Siro sul 2-2: rossoneri primi a +1 sul Napoli e a +5 sulla Roma

Allo Stadio San Siro è andata in scena la partita tra Milan e Sassuolo, valida per la quindicesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 2-2. Inizio shock per i rossoneri, che vanno sotto al minuto 13 a causa della rete di Koné. Al 34' arriva la reazione dei padroni di casa e a firmare il pareggio è Bartesaghi. Il terzino sinistro del Milan si ripete anche a inizio ripresa e mette a segno la doppietta personale. La gioia del Diavolo svanisce al minuto 77, quando Laurienté fissa il punteggio sul definitivo 2-2. In seguito a questo pareggio gli uomini di Allegri mantengono la vetta della classifica e allungano a +1 sul Napoli (+5 sulla Roma), mentre il Sassuolo sale in nona posizione a quota 21.