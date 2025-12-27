Il Pisa mette in difficoltà la Juventus ma alla fine si deve arrendere sotto i colpi delle offensive bianconere. Dopo un primo tempo bloccatissimo, è un autogol di Arturo Calabresi a sbloccare la gara, mentre, nei minuti di recupero il gol di Yildiz fissa la gara sullo 0-2 finale. La squadra di Spalletti vince ancora e, in attesa delle partite di Roma e Napoli, sale momentaneamente al terzo posto in classifica a 32 punti.
Serie A, il Pisa si arrende alla Juventus: all'Arena Garibaldi finisce 0-2. Bianconeri momentaneamente a +2 dalla Roma
27/12/2025 alle 22:40.