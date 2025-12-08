Serie A, il Genoa di De Rossi vince ancora: contro l'Udinese finisce 1-2

Altra fondamentale vittoria per Daniele De Rossi, che dal giorno del suo arrivo ha collezionato 8 punti in 4 partite senza ancora mai perdere (in Serie A). Questa volta il Grifone ha sconfitto l'Udinese fuori casa grazie alle reti di Malinovskyi e Norton Cuffy. Nel mezzo, i friulani avevano pareggiato grazie a Piotrowski, ma, la rete del terzino inglese ha chiuso i conti. Genoa che ora si porta al quindicesimo posto in classifica con 14 punti e a -4 dalla stessa Udinese che rimane undicesima.