Prosegue la 15esima giornata di campionato cona vittoria esterna dell'Inter di Chivu sul campo del Genoa. Niente da fare per De Rossi e i suoi: Bisseck ha aperto le marcature e Lautaro ha firmato il raddoppio. Inutile il gol di Vitinha nel secondo tempo. Con i tre punti di questa sera i nerazzurri hanno raggiunto la vetta della classifica.
Serie A, Genoa-Inter 1-2: Chivu si prende la vetta
14/12/2025 alle 19:58.
6^ giornata (11-12-2025 21:00)
Risultato finale
Risultato finale
|
|
0 - 3
|
|
Celtic
|
Roma
|