Serie A, Genoa-Inter 1-2: Chivu si prende la vetta

Prosegue la 15esima giornata di campionato cona vittoria esterna dell'Inter di Chivu sul campo del Genoa. Niente da fare per De Rossi e i suoi: Bisseck ha aperto le marcature e Lautaro ha firmato il raddoppio. Inutile il gol di Vitinha nel secondo tempo. Con i tre punti di questa sera i nerazzurri hanno raggiunto la vetta della classifica.