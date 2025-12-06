Serie A, continua l'incubo della Fiorentina: il Sassuolo vince 3-1, Viola ultima con zero vittorie in 14 giornate

L'incubo della Fiorentina non sembra avere fine. La Viola cade ancora e perde 3-1 contro il Sassuolo nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I toscani partono bene e passano in vantaggio al minuto 9 con il calcio di rigore trasformato da Mandragora, ma quattro minuti più tardi arriva la reazione dei padroni di casa con l'ex romanista Volpato (aiutato anche da un goffo intervento di De Gea). I neroverdi spingono alla ricerca del vantaggio e siglano il raddoppio nei minuti di recupero del primo tempo con Muharemovic. La Fiorentina incassa il colpo e il Sassuolo ne approfitta chiudendo la gara con il gol di Koné al minuto 65. In seguito a questa sconfitta la Viola resta ultima in classifica con 6 punti ed è ancora a secco di vittorie dopo 14 giornate, mentre il Sassuolo scavalca Lazio e Udinese e sale in ottava posizione a quota 20.